Ощадбанк возобновляет выдачу «теплых кредитов»

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Ощадбанк присоединился к реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году, подписав договор о взаимодействии с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению.
Об этом говорится на сайте Госэнергоэффективности.
Кому будут выдаваться «теплые кредиты» от Ощадбанка:
“На сегодня все 4 государственных банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять «теплые кредиты» в 2020 году”, – отмечается в сообщении.
Получить консультацию по программе «теплых кредитов» во время карантина можно, используя дистанционные каналы обслуживания и сall-центра Госэнергоэффективности: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14, energoefect@saee.gov.ua.
Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:
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