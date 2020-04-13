Ощадбанк возобновляет выдачу «теплых кредитов»

Ощадбанк присоединился к реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году, подписав договор о взаимодействии с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению.

Об этом говорится на сайте Госэнергоэффективности.

Кому будут выдаваться «теплые кредиты» от Ощадбанка:

физическим лицам – на приобретение твердотопливных котлов, энергоэффективных материалов и оборудования для частных домов;

ОСМД – на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.

“На сегодня все 4 государственных банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять «теплые кредиты» в 2020 году”, – отмечается в сообщении.

Получить консультацию по программе «теплых кредитов» во время карантина можно, используя дистанционные каналы обслуживания и сall-центра Госэнергоэффективности: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14, energoefect@saee.gov.ua.

Справка Finance.ua:

Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);

35% – на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% – для ОСМД .

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