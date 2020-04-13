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Программа «Доступное жилье» осталась без финансирования

Программа «Доступное жилье» осталась без финансирования

В Государственном бюджете на 2020 год, в который накануне были внесены изменения, больше не предусмотрено 100 млн грн на программу «Доступное жилье», однако «Держмолодьжитло» приложит все усилия, чтобы до конца года пересмотреть эти изменения.

Об этом заявил председатель правления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Сергей Комнатный.

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«В условиях кризиса основной акцент в расходах бюджета сделан на социальные выплаты, пенсии и расходы на нужды медицины, в т.ч. создание Фонда борьбы с COVID-2019. Такой подход полностью понятен. В то же время, считаем категорически неприемлемым фактический отказ государственной власти от поддержки граждан Украины в их обеспечении жильем. Речь идет об отсутствии в новой версии Госбюджета 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу «Доступное жилье», – добавил Комнатный.

Он также выразил надежду на то, что экономика страны восстановится после пандемии, а принятые изменения в Государственный бюджет-2020 будут пересмотрены.

Комнатный подчеркнул, что «Держмолодьжитло» не остановит работу с центральными органами власти, продолжит убеждать чиновников и депутатов к концу 2020 года вернуть в бюджет средства, которые предусматривались на программу «Доступное жилье», и возобновить молодежное жилищное кредитование.

По материалам УКРИНФОРМ
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