НБУ перенес применение программных РРО на август

Применение программных РРО для валютно-обменных операций отсрочено до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины №533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)””, – говорится в сообщении.

Согласно закону, нормы по применению бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности при осуществлении валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года.

Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года.

Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.

С 1 октября 2020 года покупатели, оплатив товар или услугу больше 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫