НБУ перенес применение программных РРО на август

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Применение программных РРО для валютно-обменных операций отсрочено до 1 августа 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины №533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)””, – говорится в сообщении.
Согласно закону, нормы по применению бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности при осуществлении валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года.
Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года.
Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.
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