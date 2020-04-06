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НБУ перенес применение программных РРО на август

НБУ перенес применение программных РРО на август

Применение программных РРО для валютно-обменных операций отсрочено до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины №533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)””, – говорится в сообщении.

Согласно закону, нормы по применению бизнесом программного регистратора расчетных операций, в частности при осуществлении валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года.

Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020 года.

Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • С 19 апреля 2020 года электронный чек будет иметь равноценные права с бумажным аналогом.

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По материалам Finance.UA
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