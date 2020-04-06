Кабмин перенес весенний призыв

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Кабинет Министров принял решение о внесении изменений в указ “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году”, в соответствии с которым были перенесены сроки весеннего призыва.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля.
Согласно решению правительства, весенний призыв на срочную военную службу переносится с апреля-мая на май-июль.
“Внести изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2020 г. №179 “Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2020 года”, заменив в названии и тексте распоряжения, названии приложений 1 и 2 к нему слова “апреле-июне” словами “мае-июле”, – говорится в распоряжении Кабмина.
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