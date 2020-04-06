НКЦБФР ужесточит требования к торговцам ценными бумагами

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установит новые требования к деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, заключаемым в ходе ее ведения.
Новые требования к торговцам ценными бумагами дадут им больше возможностей и будут лучше защищать инвесторов, считают в НКЦБФР.
Комиссия одобрила проекты двух нормативных актов, определяющих порядок ведения торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.
В частности: «Требования к договорам, которые заключаются в ходе ведения профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) – деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагам» и «Требования (правила) по ведению деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами».
Новые нормативные акты предусматривают такие новации в деятельности торговцев:
«Для нас это революционный документ, который приближает Украину к уровню цивилизованного мира в торговле ценными бумагами. Он, с одной стороны, дает большие возможности торговцам, в частности большую гибкость, электронное заключение сделок, и, с другой стороны, повышает ответственность продавца по обслуживанию своих клиентов и предоставлению им соответствующего уровня защиты», – пояснил суть новаций член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.
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