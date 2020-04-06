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НКЦБФР ужесточит требования к торговцам ценными бумагами

НКЦБФР ужесточит требования к торговцам ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установит новые требования к деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, заключаемым в ходе ее ведения.

Новые требования к торговцам ценными бумагами дадут им больше возможностей и будут лучше защищать инвесторов, считают в НКЦБФР.

Комиссия одобрила проекты двух нормативных актов, определяющих порядок ведения торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.

В частности: «Требования к договорам, которые заключаются в ходе ведения профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) – деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагам» и «Требования (правила) по ведению деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами».

Новые нормативные акты предусматривают такие новации в деятельности торговцев:

  • появление нового вида договора – генеральное соглашение, которое призвано заменить договор на брокерское обслуживание и является более универсальным и может заключаться как с клиентом так и с контрагентом торговца. Остается возможность заключения договора комиссии, договора поручения и дилерского договора;
  • урегулирование процедуры совершения личных сделок, предоставление инвестиционных советов или рекомендаций, проведение инвестиционного исследования и т.д.;
  • изменение подхода к определению подозрительных сделок;
  • возможность оформлять сделки в электронном виде путем обмена электронными сообщениями, что избавляет от необходимости использовать бумажные договоры;
  • обязательное оценивание торговцем своих клиентов до предоставления услуг с целью отнесения их к одной из следующих категорий: профессиональный клиент, профессиональный клиент, приемлемый контрагент. Разным категориям клиентов предусматривается предоставление торговцем разных уровней защиты при выполнении заказов;
  • проведение торговцем оценки соответствия и уместности услуг и финансовых инструментов, предоставляемых или предлагаемых клиентам;
  • определение требований относительно действий торговцев для получения ими наилучшего результата для своих клиентов;
  • определение требований в отношении информации, предоставляемой клиенту или потенциальному клиенту в предоставлении услуги, в ходе ее предоставления и после ее предоставления.

«Для нас это революционный документ, который приближает Украину к уровню цивилизованного мира в торговле ценными бумагами. Он, с одной стороны, дает большие возможности торговцам, в частности большую гибкость, электронное заключение сделок, и, с другой стороны, повышает ответственность продавца по обслуживанию своих клиентов и предоставлению им соответствующего уровня защиты», – пояснил суть новаций член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

По материалам Финансовый клуб
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