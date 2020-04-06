НКЦБФР ужесточит требования к торговцам ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установит новые требования к деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, заключаемым в ходе ее ведения.

Новые требования к торговцам ценными бумагами дадут им больше возможностей и будут лучше защищать инвесторов, считают в НКЦБФР.

Комиссия одобрила проекты двух нормативных актов, определяющих порядок ведения торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.

В частности: «Требования к договорам, которые заключаются в ходе ведения профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) – деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагам» и «Требования (правила) по ведению деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами».

Новые нормативные акты предусматривают такие новации в деятельности торговцев:

появление нового вида договора – генеральное соглашение, которое призвано заменить договор на брокерское обслуживание и является более универсальным и может заключаться как с клиентом так и с контрагентом торговца. Остается возможность заключения договора комиссии, договора поручения и дилерского договора;

урегулирование процедуры совершения личных сделок, предоставление инвестиционных советов или рекомендаций, проведение инвестиционного исследования и т.д.;

изменение подхода к определению подозрительных сделок;

возможность оформлять сделки в электронном виде путем обмена электронными сообщениями, что избавляет от необходимости использовать бумажные договоры;

обязательное оценивание торговцем своих клиентов до предоставления услуг с целью отнесения их к одной из следующих категорий: профессиональный клиент, профессиональный клиент, приемлемый контрагент. Разным категориям клиентов предусматривается предоставление торговцем разных уровней защиты при выполнении заказов;

проведение торговцем оценки соответствия и уместности услуг и финансовых инструментов, предоставляемых или предлагаемых клиентам;

определение требований относительно действий торговцев для получения ими наилучшего результата для своих клиентов;

определение требований в отношении информации, предоставляемой клиенту или потенциальному клиенту в предоставлении услуги, в ходе ее предоставления и после ее предоставления.

«Для нас это революционный документ, который приближает Украину к уровню цивилизованного мира в торговле ценными бумагами. Он, с одной стороны, дает большие возможности торговцам, в частности большую гибкость, электронное заключение сделок, и, с другой стороны, повышает ответственность продавца по обслуживанию своих клиентов и предоставлению им соответствующего уровня защиты», – пояснил суть новаций член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.