Мировой спрос на нефть рекордно упадет из-за коронавируса – МЭА

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Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится из-за распространения коронавируса COVID-19 на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. А в апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки – до самого низкого с 1995 года уровня.
Об этом говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
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“Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней. Восстановление спроса на нефть во II полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня годом ранее”, – говорится в докладе.
Падение добычи нефти в странах-экспортерах, не входящих в альянс ОПЕК+, в ближайшие месяцы может достичь 3,5 млн баррелей в сутки, а в совокупности с соглашением ОПЕК+ общее снижение добычи в мире может привести к дефициту предложения во втором полугодии 2020 года.
“Общее снижение объемов предложения с учетом сокращений в ОПЕК+ переведет рынок в состояние дефицита во втором полугодии 2020 года, что наконец положит конец росту запасов в хранилищах и позволит вернуть рынок в нормальные условия”, – считают в МЭА.
“Период падения цен на нефть заставит нефтяные компании сократить инвестиции в разведку и добычу по всему миру. В 2020 году этот показатель может опуститься до минимального значения за 13 лет”, – $335 млрд, считают в агентстве.
Как следствие, компании могут переориентировать часть средств в производство более чистых источников энергии, полагают в МЭА.
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