МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года

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Ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.
Об этом свидетельствуют данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).
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По данным МВФ, среднее значение цен на нефть марки Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate в 2019 году составило 61,39 долларов за баррель.
Как отмечается в обзоре, ожидается, что в последующие годы цены будут расти в сторону 45 долларов, но остаются ниже среднего уровня 2019 года.
При этом ожидается, что цены на металлы снизятся на 15,0% в 2020 году и 5,6% в 2021 году.
Также прогнозируется, что цены на продукты питания снизятся на 1,8% в 2020 году, а затем вырастут на 0,4% в 2021 году.
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