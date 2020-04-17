Госстат назвал долю импортных продуктов и товаров в продаже

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В 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров – 32,0%.
Среди продовольственных товаров местного производства:
Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают:
По данным Госстата, объем розничного товарооборота в 2019 году составил 793,5 млрд грн, в том числе продовольственных товаров 336,6 млрд грн (42,4%), непродовольственных – 456,9 млрд грн (57,6%).
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