Госстат назвал долю импортных продуктов и товаров в продаже

В 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров – 32,0%.

Среди продовольственных товаров местного производства:

яйца составляют 99,1% от продаж;

мясо – 97,1%;

масло сливочное – 96,4%;

молоко – 95,5%;

фрукты и овощи свежие занимают 46,2% рынка.

Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают:

отечественные компьютеры – 3,1%;

автомобили – 2,3%;

мобильные телефоны – 0,1%.

По данным Госстата, объем розничного товарооборота в 2019 году составил 793,5 млрд грн, в том числе продовольственных товаров 336,6 млрд грн (42,4%), непродовольственных – 456,9 млрд грн (57,6%).

Справка Finance.ua%

По данным Госстата, в III квартале 2019 года в Украине в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты – 23,1% или 941 грн в месяц.