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Правительство будет регулировать цены на некоторые продукты и лекарственные средства во время карантина

Правительство будет регулировать цены на некоторые продукты и лекарственные средства во время карантина

С 15 апреля на время карантина правительство вернется к государственному регулированию цен на некоторые социальные продукты, лекарственные средства и медизделия.

Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в FACEBOOK.

«С завтрашнего дня на период чрезвычайной ситуации Правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия», – говорится в сообщении.

По каким товарами устанавливают мониторинг:

  • гречка;
  • сахар;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • отечественные макароны;
  • молоко 2,5% в пленке;
  • ржано-пшеничный хлеб;
  • куриные яйца 1 категории;
  • курица в тушке;
  • сливочное масло 72,5%;
  • минеральная вода без газа.

При этом Дорошенко отметил, что если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.

Что это значит: если цена на них планируется к повышению, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу (на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется). Государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

Справка Finance.ua:

  • Государственное регулирование цен на соцпродукты действовало в Украине до 2017 года. Тогда под мониторинг подпадали 32 продукта.
По материалам Finance.UA
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