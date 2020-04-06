Правительство будет регулировать цены на некоторые продукты и лекарственные средства во время карантина

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С 15 апреля на время карантина правительство вернется к государственному регулированию цен на некоторые социальные продукты, лекарственные средства и медизделия.
Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в FACEBOOK.
«С завтрашнего дня на период чрезвычайной ситуации Правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия», – говорится в сообщении.
По каким товарами устанавливают мониторинг:
При этом Дорошенко отметил, что если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.
Что это значит: если цена на них планируется к повышению, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу (на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется). Государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.
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