0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 794 0

Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконный

Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконный

Штраф за езду днем ​​без включенных фар незаконный.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на странице FACEBOOK.

С 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Невыполнение этого требования действительно является нарушением Правил.

Почему полицейские не имеют права наложить шраф за такую ​​езду.

Статья 122 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления.

Поэтому движение без включенных фар будет нарушением, но ответственность за это нарушение наступает согласно статьи 125 Кодекса, как за «другие нарушения правил дорожного движения» и влечет за собой лишь предупреждение.

Справка Finance.ua:

Как оплатить штраф онлайн:

  • зайти в электронный кабинет, перейти в раздел «Штрафы», посмотреть, есть ли неоплаченные правонарушения. Если есть – нажать “Оплатить”;
  • если нет, то можно настроить получение уведомлений на свою почту.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.