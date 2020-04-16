Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконный

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Штраф за езду днем без включенных фар незаконный.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на странице FACEBOOK.
С 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Невыполнение этого требования действительно является нарушением Правил.
Почему полицейские не имеют права наложить шраф за такую езду.
Статья 122 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления.
Поэтому движение без включенных фар будет нарушением, но ответственность за это нарушение наступает согласно статьи 125 Кодекса, как за «другие нарушения правил дорожного движения» и влечет за собой лишь предупреждение.
Как оплатить штраф онлайн:
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