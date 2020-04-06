Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад сил

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе— рынок быстро развернулся. После вчерашнего проседания котировок к уровням около 27 гривен с активным выкупом излишка предложения Нацбанком по 26,99-27 гривен, сегодня обратные качели. Причем во многом – искусственные и рассчитанные на спекулятивный ажиотаж. С самого утра котировки стартовали с уровней 26,93/26,96 гривен, что было ниже психологического порога в 27 гривен и основная часть покупателей была настроена на дальнейшее проседание курса и не торопилась проводить свои операции.

Но на нашем малообъемном рынке – любой крупный игрок способен существенно покачать курс своими покупками, тем более, если есть изначальное ощущение, что регулятор не будет этому особо противодействовать. По факту, быстрая скупка всего доллара по курсам ниже 27 гривен, которую провел все тот же один банк-иностранец – быстро изменила расклад сил на межбанке.

Уже к 11 часам покупатели засуетились на опасениях, что им валюта не достанется и начали постепенно выходить с основными покупками. Это привело к росту курса до 27,01/27,04 гривен за доллар на 11:00. Банк-иностранец недолго сидел “в засаде” после первой скупки доллара и снова вышел на рынок с той же стороной (т.е. на покупку). Это еще больше порадовало продавцов и они активно начали задирать курс вверх. В 12:00 котировки достигли отметки в 27,16/27,20 гривен. НБУ в ситуацию не вмешивался, хотя его выход с продажей доллара мог бы быстро успокоить рынок. Но видимо это сегодня не было интересно регулятору и к 13 часам доллар уже закрепился на отметке 27,17-27,18/27,21 почти до завершения сессии.

На единичных сделках в последний час торгов курс подтянули до уровней в 2720/27,24 гривен за доллар, а некоторые небольшие сделки проходили и выше.

Наблюдая рост безнала на межбанке – решил поднять свои котировки и наличный рынок, где снова курс продажи доллара в обменках ушел к отметке от 27,32 до 27,50 гривен и выше.

Главные события 14 апреля на межбанке:

1. Доллар с утренних 26,93/26,96 гривен вырос до 27,20/27,24 к концу торгов;

2. НБУ не выходил сегодня на рынок;

3. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0504 гривен, а официальный на 15 апреля составил 27,0899 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,18 / 27,21

евро – 28,76 / 29,80

российский рубль – 0,3706 / 0,43712

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0972 / 1,0974

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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