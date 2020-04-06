Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)

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Американская компания Virgin Orbit завершила испытательный полет своей системы LauncherOne, что является последней важной вехой перед тем, как компания выполнит свою первую попытку запуска на орбиту.
Модифицированный самолет Boeing 747 компании с ракетой LauncherOne, прикрепленной к его левому крылу, вылетел из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Самолет пролетел над Тихим океаном к югу от Санта-Барбары, чтобы имитировать запуск, а затем вернулся назад в Мохаве, с ракетой, которая все еще была прикреплена, примерно через два часа. В прошлом Virgin Orbit выполняла испытательные полеты, но это была первая полетная версия LauncherOne, заполненная топливом RP-1 и жидким азотом. Во время полета самолет совершил маневр для пуска, когда самолет резко поднялся после спуска ракеты.
Фото: spacenews
В заявлении от 10 апреля Virgin Orbit описала предстоящий полет как “полную, сквозную репетицию запуска” самолета и наземных операций, за исключением использования жидкого азота, более безопасной альтернативы жидкому кислородному ракетному топливу. Это испытание, по словам компании, также было последним важным шагом перед первой попыткой запуска на орбиту.
Beautiful pull-up maneuver today! pic.twitter.com/aG8j7wKR7c— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) April 12, 2020
Virgin Orbit планировала выполнить полет в начале этого года, но перенесла запуск из-за пандемии коронавируса. В то время как среди многих космических компаний, которые правительственные учреждения считают “необходимыми” и поэтому им разрешено оставаться открытыми, Virgin Orbit отправила своих сотрудников домой в течение недели в прошлом месяце с оплатой за работу, чтобы позволить им справиться с проблемами, вызванными пандемией, а также чтобы обеспечить эффективную работу на дому.
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