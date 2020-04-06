Два госбанка начинают выдачу "теплых кредитов"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками – Укргазбанком и Укрэксимбанком – о реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Кому Укргазбанк будет предоставлять «теплые кредиты» в 2020:
Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.
Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:
Благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих жилищах.
Получить консультацию относительно программы «теплых кредитов» во время карантина можно, используя дистанционные каналы обслуживания и call-центра Госэнергоэффективности: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14, energoefect@saee.gov.ua.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»Вчера, 16:24 - 6504 17
Дефолт - это не выход, долги все равно придется выплачивать - ГетманцевВчера, 21:00 - 1407 11
Премьер пообещал создать в мае полмиллиона рабочих местВчера, 11:01 - 1239 10
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)5 ч. назад - 1579 8
Нацбанк: печать гривны для финансирования бюджета — это «путь в никуда»Вчера, 19:02 - 1832 7
Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета9 ч. назад - 11096 1
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсии6 ч. назад - 4044 3
Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT8 ч. назад - 2684 3
В конце апреля платежные системы могут остановить работу3 ч. назад - 2258 1
Китайские медики рассказали, когда ждать второй волны коронавирусаВчера, 22:48 - 1897
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Около часа назад - 50
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Вчера, 14:10 - 693
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 8706 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3514 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6981 34