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Два госбанка начинают выдачу "теплых кредитов"

Два госбанка начинают выдачу "теплых кредитов"

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками – Укргазбанком и Укрэксимбанком – о реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Кому Укргазбанк будет предоставлять «теплые кредиты» в 2020:

  • физическим лицам – на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов;
  • ОСМД на утепление многоэтажек.

Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

  • 20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);
  • 35% – на утепление индивидуального жилья;
  • от 40% до 70% – для ОСМД.

Благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих жилищах.

Получить консультацию относительно программы «теплых кредитов» во время карантина можно, используя дистанционные каналы обслуживания и call-центра Госэнергоэффективности: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14, energoefect@saee.gov.ua.

Справка Finance.ua:

  • Воспользовавшись программой «теплые кредиты» и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах.
  • За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.

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По материалам Finance.UA
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