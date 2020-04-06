МВФ прогнозирует глубокое падение мировой экономики

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Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Об этом свидетельствуют данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).
В базовом сценарии, который предусматривает, что пандемия исчезнет во второй половине 2020 года, и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка.
По сравнению с прогнозом, сделанным в январе 2020 года, ожидания на этот год значительно ухудшились. Тогда МВФ прогнозировал рост на 3,3% в 2020 году и на 3,4% в 2021 году.
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