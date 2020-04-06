МВФ прогнозирует глубокое падение мировой экономики

Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Об этом свидетельствуют данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).

В базовом сценарии, который предусматривает, что пандемия исчезнет во второй половине 2020 года, и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка.

По сравнению с прогнозом, сделанным в январе 2020 года, ожидания на этот год значительно ухудшились. Тогда МВФ прогнозировал рост на 3,3% в 2020 году и на 3,4% в 2021 году.

Справка Finance.ua:

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худшие экономические последствия со времен Великой депрессии.