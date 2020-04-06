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29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)

29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)

Большинство граждан негативно относятся к налогам, отождествляя их с грабежом или откупом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу просветительского проекта “Цена государства”.

Среди опрошенных 29,9% граждан считают налоги вкладом в общее дело, такая же доля (29,2%) опрошенных считает налоги определенным “откупом”, который надо отдать государству, чтобы иметь право пользоваться остальными заработанными деньгами. Еще 20,2% респондентов считают налоги грабежом.

На что, по мнению украинцев, расходуется наибольшая доля уплаченных ими налогов:

  • на оборону и содержание войска – 18%;
  • на выплату внешних долгов – 16,4%;
  • на выплату пенсий – 9,9%;
  • на правоохранительные органы – 9,1%;
  • на социальные выплаты – 8,4%;
  • на здравоохранение – 1,4%.

15,5% опрошенных ответили, что не платят никаких налогов. Среди тех, кто так считает, значительная часть пенсионеров и безработных. Они действительно не платят налог на доходы и единый социальный взнос, но платят 20% НДС для большинства покупок, а также акцизные налоги и пошлины с отдельных покупок.


Инфографика: cost.ua

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По материалам Finance.UA
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