Межбанк: все играет в пользу гривны

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Во вторник главными игроками на торгах останутся: местные крупные компании, нерезиденты и НБУ.
Учитывая снижение котировок в последние несколько дней – особо активной скупки валюты со стороны реального сектора не наблюдается. Импортеры надеются на дальнейшее падение курса и не спешат заключать сделки, а вот продавцов время подпирает. У аграриев – вовсю посевная, у металлургов – хроническая нехватка оборотных средств в гривне и у всех без исключения – скоро период бюджетных платежей. Поэтому предложение валюты на межбанке есть и при низком спросе – все это играет в пользу гривны.
Что может разрушить этот благоприятный момент для нацвалюты – перегибы с интервенциями у НБУ (перевыкупит доллар на межбанке и создаст его искусственный дефицит) и возможные действия нерезидентов, которые постепенно продолжают выходить из украинских ОВГЗ (правда – в последнее время делают это очень аккуратно и небольшими порциями, чтобы не взорвать ситуативно котировки и не покупаться на пике курса).
Фактор первичного рынка ОВГЗ не сработает – Минфин отменил сегодняшнее размещение облигаций.
На наличном рынке – тоже нет суеты и роста спроса, а ликвидность банковского сектора сейчас перестала напрямую влиять на курс – слишком уж она сейчас сконцентрирована на небольшом числе финучреждений и это не дает гривневому навесу сильно давить на котировки.
Спекулянты продолжат работать на межбанке “в две стороны”, а Нацбанк при превышении предложения над спросом – продолжит выкупать доллар через интервенции.
По прогнозу Finance.ua, объемы операций на торгах в этот вторник составят до $330 млн при заключении до 640 сделок с коридором по доллару в пределах 26,80-27,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,98 / 27,02
евро – 29,43 / 29,47
российский рубль – 0,3667 / 0,3673
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