Где в Украине следует носить медицинскую маску - разъяснение Кабмина

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В Кабинете министров разъяснили украинцам, где в стране обязательно нужно носить маску или респиратор для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
“Во исполнение поручения Премьер-министра Украины Министерство здравоохранения предоставляет разъяснение, что такое “общественное место”, где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением №211. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы”, – говорится в сообщении.
Надевать маску также нужно в следующих местах:
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.
В Киеве перечень общественных мест определен распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 04.04.2020 № 12. К общественным местам согласно распоряжению относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и т.д.
“Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место». Министерство здравоохранения Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома”, – отмечают в правительстве.
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