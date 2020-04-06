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Где в Украине следует носить медицинскую маску - разъяснение Кабмина

Где в Украине следует носить медицинскую маску - разъяснение Кабмина

В Кабинете министров разъяснили украинцам, где в стране обязательно нужно носить маску или респиратор для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

“Во исполнение поручения Премьер-министра Украины Министерство здравоохранения предоставляет разъяснение, что такое “общественное место”, где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением №211. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы”, – говорится в сообщении.

Надевать маску также нужно в следующих местах:

  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории учреждений здравоохранения;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходы;
  • транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;
  • помещения заведений ресторанного хозяйства;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • улицы;
  • закрытые спортивные сооружения;
  • скверы, парки;
  • все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

В Киеве перечень общественных мест определен распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 04.04.2020 № 12. К общественным местам согласно распоряжению относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и т.д.

“Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место». Министерство здравоохранения Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома”, – отмечают в правительстве.

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По материалам Finance.UA
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