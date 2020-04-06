Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль надеется, что экономический рост в Украине благодаря совместным усилиям власти возобновится во второй половине года.

Об этом глава правительства написал в FACEBOOK.

“Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это позволит вернуться к полноценному финансированию всех отраслей”, – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в принятой версии изменений в госбюджет создан фонд борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

Глава Кабмина также отметил, что расходы Минздрава в изменениях в госбюджет увеличены на 16,4 млрд грн.

“Вместе с другими расходами финансирование медицины возрастет фактически в 1,5 раза”, – добавил он.

Глава правительства обратил внимание и на то, что изменения в госбюджет предусматривают заботу о пенсионерах и уязвимых слоях населения – для этого расходы Пенсионного фонда увеличились на 29,7 млрд грн.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.