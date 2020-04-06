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Минздрав запретил рынкам работать во время карантина

Минздрав запретил рынкам работать во время карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил об отмене постановления №5 от 30 марта “О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли”.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Документ теряет силу с 14 апреля.

“Мы понимали вопрос, почему мы разрешаем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность к более дешевым продуктам питания. В течение действия этого постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открыли рынки в антисанитарных условиях. Есть огромные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет. Как и с доступом в храмы”, – сказал Ляшко.

Напомним, работа продуктовых рынков была запрещена в соответствии с карантинными мерами, принятыми Кабинетом министров для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Затем карантин продлили до 24 апреля.
  • С 6 апреля в Украине были усилены ограничительные меры: запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.
  • Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, рынки могли продолжать работу при соблюдении определенных мер профилактики.
По материалам РБК-Украина
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