Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial Times

После массового отъезда украинцев домой польские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочих рук.

Как пишет Financial Times в статье «Украинские рабочие из Польши спешат домой на фоне пандемии», более 100 тысяч украинцев, занятых на польских предприятиях, вернулись на родину из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Правительство Польши подготовило план поддержки бизнеса на 22 миллиарда евро

В результате польские компании, которые рассчитывали на работу мигрантов и до сих пор работают, несмотря на карантин, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы.

Как указывает Financial Times, украинцы являются наиболее значимой группой на рынке труда в Польше, в прошлом году в стране было выдано полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу для украинцев – гораздо больше, чем для граждан любой другой страны. Эти работники помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах, и теперь их некому заменить.