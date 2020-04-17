Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial Times

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После массового отъезда украинцев домой польские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочих рук.
Как пишет Financial Times в статье «Украинские рабочие из Польши спешат домой на фоне пандемии», более 100 тысяч украинцев, занятых на польских предприятиях, вернулись на родину из-за пандемии коронавируса.
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В результате польские компании, которые рассчитывали на работу мигрантов и до сих пор работают, несмотря на карантин, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы.
Как указывает Financial Times, украинцы являются наиболее значимой группой на рынке труда в Польше, в прошлом году в стране было выдано полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу для украинцев – гораздо больше, чем для граждан любой другой страны. Эти работники помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах, и теперь их некому заменить.
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