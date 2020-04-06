0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 441 0

Сколько продлится льготный период оплаты комуслуг

Сколько продлится льготный период оплаты комуслуг

Льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве продлится до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в новом видео.

Скидка 10%. Такая скидка 10% для тех, кто заплатит до 20-го числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.

Кличко отметил, что из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень оплаты, это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вовсе.

Долги. В Киеве 11 тысяч жилых домов. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐

“Это, в частности, и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы”, – отметил мэр.

Напомним, в марте киевляне получили платежки за коммуналку нового образца.

Что изменилось в платежке: в марте единый счет-уведомление для киевлян содержит начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке «перерасчет».

Справка Finance.ua:

  • Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и взыскивать ипотечные задолженности.
  • Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут ввиду того, что люди будут находиться дома на карантине.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.