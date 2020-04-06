Сколько продлится льготный период оплаты комуслуг

Льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве продлится до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в новом видео.

Скидка 10%. Такая скидка 10% для тех, кто заплатит до 20-го числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.

Кличко отметил, что из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень оплаты, это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вовсе.

Долги. В Киеве 11 тысяч жилых домов. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%.

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“Это, в частности, и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы”, – отметил мэр.

Напомним, в марте киевляне получили платежки за коммуналку нового образца.

Что изменилось в платежке: в марте единый счет-уведомление для киевлян содержит начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке «перерасчет».

Справка Finance.ua:

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и взыскивать ипотечные задолженности.

Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут ввиду того, что люди будут находиться дома на карантине.

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