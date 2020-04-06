Сколько продлится льготный период оплаты комуслуг

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Льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве продлится до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в новом видео.
Скидка 10%. Такая скидка 10% для тех, кто заплатит до 20-го числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.
Кличко отметил, что из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень оплаты, это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вовсе.
Долги. В Киеве 11 тысяч жилых домов. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%.
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“Это, в частности, и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы”, – отметил мэр.
Напомним, в марте киевляне получили платежки за коммуналку нового образца.
Что изменилось в платежке: в марте единый счет-уведомление для киевлян содержит начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке «перерасчет».
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