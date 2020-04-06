Нацбанк заявил об укреплении гривны к доллару США

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Гривна укрепляется к доллару США – и на межбанковском, и наличном рынке преобладает предложение валюты.
Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины.
Согласно документу, определенный оптимизм на финансовых рынках обусловил укрепление валют стран – торговых партнеров Украины.
В частности, рынок положительно воспринял первые признаки достижения пика пандемии коронавируса в Европе и США, а также планы нескольких стран, таких как Австрия и Дания, постепенно ослабить карантин после Пасхальных праздников.
Кроме того, валюты стран-экспортеров нефти поддержали позитивные ожидания относительно результатов встречи ОПЕК+, назначенной на 9 апреля.
“Гривна также укрепляется – и на межбанковском, и наличном рынке преобладает предложение”, – отмечают в НБУ.
Национальный банк сообщил, что сглаживает колебания на рынке, не противодействуя основным тенденциям на рынке. Также на прошлой неделе НБУ продолжал покупку валюты в умеренных объемах.
В то же время в Нацбанке сообщили, что укрепление номинального эффективного обменного курса (НЭОК) гривны замедлилось на этой неделе, поскольку укреплялись и другие валюты стран-партнеров.
Так, с начала 2020 года НЭОК гривны девальвировал по предварительным данным на 6,0%, с начала марта – на 5,3%, с 9 марта – на 3,8%.
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