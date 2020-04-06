В этом году планируют построить 6 тысяч километров дорог

В проекте «Большое строительство дорог» уже стартовали 150 объектов, в целом же более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения планируется построить в этом году.

Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«По «Большому строительству» уже ориентировочно на 40%, а это 150 объектов, дали старт. И процесс пошел. «Большое строительство» идет. К счастью, несмотря на изменения в бюджете, то, что касается дорог и дорожного фонда, не сократили. Более того, был предоставлен кредит на сумму 19,3 миллиарда гривен государственных гарантий, как раз на выполнение «укравтодоровских» обязательств. И здесь мы тоже движемся. Поэтому «Большом строительству» быть», – подчеркнул Криклий.

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По его словам, это действительно знаковый проект, потому что мы наконец увидим дороги нового качества, а еще это и развитие экономики Украины, в частности и экономики регионов.

«Мы вообще планируем более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения построить в этом году. И это будет абсолютный рекорд в области дорожного строительства в Украине», – сказал министр.

Он отметил при этом, что ни один регион, включая Донбасс, не обойдут вниманием.

«Луганская область у нас в направлении Станицы Луганской. Как раз дали официальный старт этому проекту наконец-то. 130 километров будет общая протяженность дороги. По Донецкой области – Краматорск. Мариуполь и Запорожье – вы знаете эту «дорогу жизни», которую мы еще в том году сдали. Все основные трассы, которые уже давно требовали текущего среднего и капитального ремонта, в первую очередь как раз в этом году мы к ним подходим. Восток, запад, север, юг – абсолютно все направления будут покрыты», – заверил Криклий.