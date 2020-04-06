В Киевской области усилили карантин

В пятницу, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс служба Киевской ОГА.

Комиссия решила принять следующие решения для предотвращения распространения коронавируса:

рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 ч. 00 мин. субботы 11 апреля 2020 года до 06 ч. 00 мин. 13 апреля 2020 года) и с 13 ч. 00 мин. 18 апреля 2020 года до 06 год. 00 мин. 21 апреля 2020 года);

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по два человека и в защитных масках.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом необходимо:

на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;

составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Справка Finance.ua:

Правительство на внеочередном заседании 2 апреля приняло новую редакцию постановления № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2» с доработкой.

С 6 апреля по предупреждению распространения коронавирусной болезни начали действовать более жесткие ограничительные меры.

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