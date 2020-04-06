В Киевской области усилили карантин

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В пятницу, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.
Об этом сообщает пресс служба Киевской ОГА.
Комиссия решила принять следующие решения для предотвращения распространения коронавируса:
При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом необходимо:
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