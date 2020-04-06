Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - Нацбанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины надеется, что кредит Международного валютного фонда позволит Украине не повторить сценарий 2009 года, когда страна оказалась в лидерах по показателям падения ВВП.
Об этом сообщил регулятор в FACEBOOK.
При этом НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без заключения новой программы расширенного финансирования с МВФ.
“Национальный банк презентует обновленный макропрогноз 23 апреля. Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП… В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими”, – заявило правление Нацбанка во время онлайн-встречи с членами American Chamber Commerce in Ukraine в четверг, 9 апреля.
Вместе с тем члены правления регулятора подчеркнули: благодаря реформам предыдущих лет экономика страны более сбалансирована и подготовлена к кризису. Кроме того, Украина не так сильно зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны.
Они также добавили, что кризис удешевил для страны импорт энергоносителей, тогда как спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизился незначительно.
В ходе онлайн-встречи члены правления НБУ заверили о готовности гибко вводить требования нового “антиотмывочного закона”, который вступает в силу с 28 апреля.
“В целом этот закон крайне нужен. Он комплексно решает два вопроса: первое – внедрение риск-ориентированного подхода в банках, второе – возможность удаленной идентификации”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц12 ч. назад - 1187 7
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 55146 5
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 6041 3
"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину6 ч. назад - 634 2
Госсектор экономики может перейти на безналичную форму расчетов - НБУ10 ч. назад - 372 2
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)12 ч. назад - 7508 2
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование13 ч. назад - 5387
Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)Вчера, 23:31 - 2940
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру20 ч. назад - 2593
Межбанк: на рынке царит сумбур11 ч. назад - 2301
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5053 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2822
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5933 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19513 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1363