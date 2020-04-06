Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - Нацбанк

Национальный банк Украины надеется, что кредит Международного валютного фонда позволит Украине не повторить сценарий 2009 года, когда страна оказалась в лидерах по показателям падения ВВП.

Об этом сообщил регулятор в FACEBOOK.

При этом НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без заключения новой программы расширенного финансирования с МВФ.

“Национальный банк презентует обновленный макропрогноз 23 апреля. Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП… В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими”, – заявило правление Нацбанка во время онлайн-встречи с членами American Chamber Commerce in Ukraine в четверг, 9 апреля.

Вместе с тем члены правления регулятора подчеркнули: благодаря реформам предыдущих лет экономика страны более сбалансирована и подготовлена к кризису. Кроме того, Украина не так сильно зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны.

Они также добавили, что кризис удешевил для страны импорт энергоносителей, тогда как спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизился незначительно.

В ходе онлайн-встречи члены правления НБУ заверили о готовности гибко вводить требования нового “антиотмывочного закона”, который вступает в силу с 28 апреля.

“В целом этот закон крайне нужен. Он комплексно решает два вопроса: первое – внедрение риск-ориентированного подхода в банках, второе – возможность удаленной идентификации”, – говорится в сообщении.