0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 365 0

Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - Нацбанк

Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - Нацбанк

Национальный банк Украины надеется, что кредит Международного валютного фонда позволит Украине не повторить сценарий 2009 года, когда страна оказалась в лидерах по показателям падения ВВП.

Об этом сообщил регулятор в FACEBOOK.

При этом НБУ прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без заключения новой программы расширенного финансирования с МВФ.

“Национальный банк презентует обновленный макропрогноз 23 апреля. Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП… В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими”, – заявило правление Нацбанка во время онлайн-встречи с членами American Chamber Commerce in Ukraine в четверг, 9 апреля.

Вместе с тем члены правления регулятора подчеркнули: благодаря реформам предыдущих лет экономика страны более сбалансирована и подготовлена к кризису. Кроме того, Украина не так сильно зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны.

Они также добавили, что кризис удешевил для страны импорт энергоносителей, тогда как спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизился незначительно.

В ходе онлайн-встречи члены правления НБУ заверили о готовности гибко вводить требования нового “антиотмывочного закона”, который вступает в силу с 28 апреля.

“В целом этот закон крайне нужен. Он комплексно решает два вопроса: первое – внедрение риск-ориентированного подхода в банках, второе – возможность удаленной идентификации”, – говорится в сообщении.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.