ФРС объявила о программе помощи экономике США на 2,3 трлн долларов

Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долларов для поддержки экономики.

Об этом говорится в заявлении Федрезерва.

В частности, программа предусматривает выдачу через банки четырехлетних кредитов компаниям, на которых занято до 10 тыс. человек, или с доходами менее 2,5 млрд долларов. Основные и процентные платежи будут отложены на один год. Кроме того, ФРС будет напрямую покупать облигации штатов и городов, чтобы помочь им бороться с кризисом.

Как отмечается в сообщении, финансирование поможет домохозяйствам и работодателям всех размеров и укрепит способность штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги во время пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что первоочередной задачей страны должно быть “разрешение кризиса в области общественного здравоохранения, оказания помощи больным и ограничения дальнейшего распространения вируса”.

По его словам, роль ФРС заключается в том, чтобы обеспечить побольше стабильности в период ограниченной экономической активности, а также обеспечить как можно более энергичное восстановление.