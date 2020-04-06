ФРС объявила о программе помощи экономике США на 2,3 трлн долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долларов для поддержки экономики.
Об этом говорится в заявлении Федрезерва.
В частности, программа предусматривает выдачу через банки четырехлетних кредитов компаниям, на которых занято до 10 тыс. человек, или с доходами менее 2,5 млрд долларов. Основные и процентные платежи будут отложены на один год. Кроме того, ФРС будет напрямую покупать облигации штатов и городов, чтобы помочь им бороться с кризисом.
Как отмечается в сообщении, финансирование поможет домохозяйствам и работодателям всех размеров и укрепит способность штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги во время пандемии коронавируса.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что первоочередной задачей страны должно быть “разрешение кризиса в области общественного здравоохранения, оказания помощи больным и ограничения дальнейшего распространения вируса”.
По его словам, роль ФРС заключается в том, чтобы обеспечить побольше стабильности в период ограниченной экономической активности, а также обеспечить как можно более энергичное восстановление.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц12 ч. назад - 1187 7
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 55146 5
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 6041 3
"Укрпочта" и "AliExpress" запустили чартерные авиарейсы с посылками в Украину6 ч. назад - 634 2
Госсектор экономики может перейти на безналичную форму расчетов - НБУ10 ч. назад - 372 2
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)12 ч. назад - 7508 2
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование13 ч. назад - 5387
Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)Вчера, 23:31 - 2940
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру20 ч. назад - 2593
Межбанк: на рынке царит сумбур11 ч. назад - 2301
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5059 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2822
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5935 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19513 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1363