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Для малого и среднего бизнеса разработали две программы экстренной поддержки

Для малого и среднего бизнеса разработали две программы экстренной поддержки

Правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Малый бизнес во время карантина страдает больше всех, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена ​​на рефинансирование имеющихся кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Что предусматривают программы:

  • сохранение бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников;
  • минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

«С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику», – подчеркнул Президент.

Глава Кабинета Министров сообщил, что реализация программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

По материалам Finance.UA
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