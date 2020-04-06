В мире началось самое сильное экономическое падение со времен Великой депрессии - глава МВФ

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов.

Об этом сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время своего обращение накануне весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

«Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. На самом деле, мы видим больше экономическое падение со времен Великой депрессии», – сообщила Георгиева.

По ее словам, в настоящее время МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.

Больше всего новый кризис ударил по развивающимся странам. В число этих стран входит и Украина. По расчетам МВФ, из этих стран вывели около 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций – это в три раза больше, чем за аналогичный период во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

Вместе с тем, на противодействие экономическому кризису правительства стран мира направили уже около 8 триллионов долларов.

Справка Finance.ua:

Великая депрессия – это экономический кризис, который начался в США , а затем охватил большинство капиталистических стран мира в 1929 году и продолжался до конца 1930-х годов. По разным подсчетам, в настоящее время мировой ВВП сократился на 15%, объемы международной торговли упали вдвое, а безработным стал каждый четвертый американец (в некоторых странах безработица выросла до 33%).

Последний мировой экономический кризис наступал в 2008-2009 годах. Тогда его спровоцировал обвал на фондовых рынках США из-за банкротства нескольких крупных финансовых компаний и неплатежеспособности людей, взявших ипотечные кредиты.