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Uber Eats запустился в еще одном городе Украины

Uber Eats запустился в еще одном городе Украины

Винница стала пятым городом Украины, где появится возможность заказать курьерскую доставку Uber Eats.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

С 9 апреля жителя города могут воспользоваться доставкой Uber Eats, чтобы заказать еду из местных ресторанов.

График и районы: услуга доступна с 10:00 до 22:00 для центра города и жилых районов Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский.

Стоимость доставки: 40 грн, без ограничений по сумме минимального заказа.

Первые две недели (до 23 апреля) для новых пользователей Uber Eats действует бесплатная доставка за промокодом freevinnytsia. При этом бесплатный заказ доступен на неограниченное количество заказов.

Справка Finance.ua:

  • Uber Eats запустился в Украине год назад и уже работает в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.
  • Издание The Point провело опрос по поводу зарплат курьеров сервисов доставки Glovo и Uber Eats.
По материалам Finance.UA
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