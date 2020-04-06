Межбанк: на рынке царит сумбур

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг на валютном рынке опять не даст скучать никому: ни банкирам, ни клиентам , ни НБУ, ни гражданам.
После недавнего активного снижения курса как на межбанке, так и на наличном рынке – вчера его в очередной раз решили качнуть вверх.
Причем – началось все с безналичного доллара, где после покупок одного из банков с иностранным капиталом курс продажи доллара подтянули до уровней в 27,40 гривен и выше, а на этом фоне с радостью взвинтили курс и обменки.
НБУ умышленно или неумышленно,но запоздал с реакцией и продавался лишь под вечер по 27,40. Особо это рынок не утихомирило, хотя при оперативном утреннем выходе регулятора – этого бы вообще не произошло. Заработали на этом спекулянты всех мастей.
По факту сегодня на межбанке царит достаточно большой сумбур. С одной стороны – экономика продолжает находиться на карантине, особого спроса на валюту со стороны реального сектора нет. И основные покупки вчерашний банк-возмутитель спокойствия делал для нерезидентов, выводящих свои ресурсы, полученные от погашений ОВГЗ и для “дочек” иностранных компаний, репатриирующих свои дивиденды. То есть – это уже не столько производственный сектор, сколько во многом спекулятивные капиталы игроков с ОВГЗ.
С другой – всем экспортерам выгоднее продаться подороже и совместно с аграриями (у них посевная) – они даже очень не против опять поиграться с курсом. А на малообъемном рынке, да еще и совместно со спекулянтами – это весьма несложно сделать.
По нашему мнению, попытки покачать курс (причем как вверх, так и вниз) сегодня продолжатся и на межбанке, и на наличном рынке. Очень жаль, что вместо того, чтобы заниматься реальным сектором и его поддержкой в такой сложный период – по факту и НБУ,и большинство банков в основном все больше погрязают в банальных валютных спекуляциях. А они никогда не помогали росту ни одной экономики, тем более с такой сырьевой моделью, как в Украине.
Неопределенность дальнейшего поведения курса – вот то основное, что будет сегодня главным мотиватором для межбанка.
Из внешних факторов – опосредовано сыграет начало сегодня официальных консультаций стран ОПЕК+ по дальнейшим перспективам квот по добыче нефти. Подковерные переговоры по этим вопросам и не прекращались, обвинения неслись со всех сторон, и сегодня все эти нефтедобывающие страны должны озвучить это уже в официальном формате. Как быстро договорятся и договорятся ли вообще – вот ключевая интрига ближайших дней. От этого зависят цены на нефть (их сейчас всеми способами пытаются подтянуть вверх) и косвенно – обстановка на всех мировых сырьевых площадках (не только по нефти) и на валютном рынке по всем основным парам валют. В том числе и по паре евро/доллар, от поведения которой будет зависеть и курс евро относительно гривны. Валютные ралли по евро очень вероятны и многие спекулянты в ближайшее время будут на этом активно зарабатывать как на внешних рынках, так и на нашем межбанке.
По нашим расчетам -объемы операций на торгах в четверг составят порядка $190-230 млн при заключении до 440-570 сделок с коридором по доллару на торгах в пределах 27,10-27,45 гривен.
По нашему мнению – основная часть покупателей сегодня не будет настроена на дальнейший рост курса и активно поборется за его снижение. Упершись в отсутствие существенного спроса на валюту – и продавцы будут вынуждены уменьшить свои аппетиты.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,34 / 27,38
евро – 29,74 / 29,78
российский рубль – 0,3628 / 0,3635
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 896 18
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 804 14
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 41752 12
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1814 11
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2707 11
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 41752 12
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 3880 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Около часа назад - 3163
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 2981
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2707 11
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4576 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2716
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5831 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19304 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1345