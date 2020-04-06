Межбанк: на рынке царит сумбур

Четверг на валютном рынке опять не даст скучать никому: ни банкирам, ни клиентам , ни НБУ, ни гражданам.

После недавнего активного снижения курса как на межбанке, так и на наличном рынке – вчера его в очередной раз решили качнуть вверх.

Причем – началось все с безналичного доллара, где после покупок одного из банков с иностранным капиталом курс продажи доллара подтянули до уровней в 27,40 гривен и выше, а на этом фоне с радостью взвинтили курс и обменки.

НБУ умышленно или неумышленно,но запоздал с реакцией и продавался лишь под вечер по 27,40. Особо это рынок не утихомирило, хотя при оперативном утреннем выходе регулятора – этого бы вообще не произошло. Заработали на этом спекулянты всех мастей.

По факту сегодня на межбанке царит достаточно большой сумбур. С одной стороны – экономика продолжает находиться на карантине, особого спроса на валюту со стороны реального сектора нет. И основные покупки вчерашний банк-возмутитель спокойствия делал для нерезидентов, выводящих свои ресурсы, полученные от погашений ОВГЗ и для “дочек” иностранных компаний, репатриирующих свои дивиденды. То есть – это уже не столько производственный сектор, сколько во многом спекулятивные капиталы игроков с ОВГЗ.

С другой – всем экспортерам выгоднее продаться подороже и совместно с аграриями (у них посевная) – они даже очень не против опять поиграться с курсом. А на малообъемном рынке, да еще и совместно со спекулянтами – это весьма несложно сделать.

По нашему мнению, попытки покачать курс (причем как вверх, так и вниз) сегодня продолжатся и на межбанке, и на наличном рынке. Очень жаль, что вместо того, чтобы заниматься реальным сектором и его поддержкой в такой сложный период – по факту и НБУ,и большинство банков в основном все больше погрязают в банальных валютных спекуляциях. А они никогда не помогали росту ни одной экономики, тем более с такой сырьевой моделью, как в Украине.

Неопределенность дальнейшего поведения курса – вот то основное, что будет сегодня главным мотиватором для межбанка.

Из внешних факторов – опосредовано сыграет начало сегодня официальных консультаций стран ОПЕК+ по дальнейшим перспективам квот по добыче нефти. Подковерные переговоры по этим вопросам и не прекращались, обвинения неслись со всех сторон, и сегодня все эти нефтедобывающие страны должны озвучить это уже в официальном формате. Как быстро договорятся и договорятся ли вообще – вот ключевая интрига ближайших дней. От этого зависят цены на нефть (их сейчас всеми способами пытаются подтянуть вверх) и косвенно – обстановка на всех мировых сырьевых площадках (не только по нефти) и на валютном рынке по всем основным парам валют. В том числе и по паре евро/доллар, от поведения которой будет зависеть и курс евро относительно гривны. Валютные ралли по евро очень вероятны и многие спекулянты в ближайшее время будут на этом активно зарабатывать как на внешних рынках, так и на нашем межбанке.

По нашим расчетам -объемы операций на торгах в четверг составят порядка $190-230 млн при заключении до 440-570 сделок с коридором по доллару на торгах в пределах 27,10-27,45 гривен.

По нашему мнению – основная часть покупателей сегодня не будет настроена на дальнейший рост курса и активно поборется за его снижение. Упершись в отсутствие существенного спроса на валюту – и продавцы будут вынуждены уменьшить свои аппетиты.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,34 / 27,38

евро – 29,74 / 29,78

российский рубль – 0,3628 / 0,3635

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