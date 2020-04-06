Экономики ЕС сильно страдают от пандемии коронавируса

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Пока в Европе решили отложить принятие “дорожной карты” по выходу стран ЕС из режимов изоляции, экономики стран европейского содружества продолжают страдать от ограничительных мер.
Например, экономика Франции в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса сократилась на 6%, что стало худшим показателем с 1945 года.
Как сообщает France-Presse со ссылкой на данные Банка Франции, в последние две недели марта экономическая активность в стране упала на 32%. Последний более-менее сопоставимый спад активности датируется вторым кварталом 1968 года, когда на фоне крупных антиправительственных выступлений зафиксировали 5,3%-ное падение.
По оценкам Банка Франции, каждые две недели карантина приведут к сокращению экономики на 1,5%. Карантин во Франции ввели 17 марта. Его действие заканчивается 15 апреля, но срок, скорее всего продлят, так как темпы эпидемии в стране не сбавляют оборотов.
В то же время, экономика Германии, являющаяся крупнейшей в Европе, переживает самый большой спад с начала ведения статистики в 1970 году. Об этом говорят ведущие экономические институты Германии, пишет Reuters.
“Институты сообщили, что это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса. Они сообщают, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% в период с января по март”, – говорится в сообщении.
Ведущие экономические исследовательские институты Германии ожидают, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4,2% в текущем году из-за последствий коронавируса, но вырастет на 5,8% в 2021-м.
Напомним, в целом Европа остается одним из основных очагов пандемии коронавируса. Италия – страна номер один по смертям от COVID-19, еще в четырех странах ЕС жертв уже больше 1000. Ранее директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19.
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