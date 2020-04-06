Какие автомобили made in USA выбирали украинцы (инфографика)

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В первом квартале 2020 в Украине свою первую регистрацию прошли 99,8 тыс. легковых автомобилей (новых и растаможенных б/у). В этом количестве, доля автомобилей украинской сборки составила чуть более одного процента, сообщает Укравтопром.
Как и ранее больше всего регистрируемых автомобилей были произведены на заводах Германии и Франции. За три месяца такие авто получили соответственно 26,4 тыс. и 14,4 тыс. украинских номеров.
Что касается третьей позиции, то по итогам первого квартала текущего года ее уверенно заняли автомобили из США, которые год назад продемонстрировали лишь шестой результат в украинских регистрациях.
С января по март 2020 года почти 12,3 тыс. легковых автомобилей с американскими vin кодами получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее.
Вполне ожидаемо, что основную массу в регистрациях американских авто составили подержанные машины – 11,6 тыс. шт.
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