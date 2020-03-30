0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

В Киеве полностью завершился отопительный сезон

В Киеве полностью завершился отопительный сезон

В городе Киеве полностью завершили отключение отопления в связи с потеплением. Об этом на брифинге заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

“Мы сегодня завершили отключение отопления в городе Киеве. Учитывая относительно теплую погоду, учитывая то, что каждый день получения услуги отопления – это еще и начисления. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, как с точки зрения пандемии, так и финансовых нагрузок, было принято решение о завершении сезона не 15 апреля, а с 5 апреля”, — отметил Пантелеев.

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.