В Киеве полностью завершился отопительный сезон

В городе Киеве полностью завершили отключение отопления в связи с потеплением. Об этом на брифинге заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

“Мы сегодня завершили отключение отопления в городе Киеве. Учитывая относительно теплую погоду, учитывая то, что каждый день получения услуги отопления – это еще и начисления. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, как с точки зрения пандемии, так и финансовых нагрузок, было принято решение о завершении сезона не 15 апреля, а с 5 апреля”, — отметил Пантелеев.

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.