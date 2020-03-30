Аргентина заморозит выплаты долгов до $10 млрд

Правительство Аргентины планирует отложить выплаты по долгам, сделанным в рамках местного законодательства, на сумму до $10 млрд до конца года.

Об этом говорится в постановлении правительства, что позволит Буэнос-Айресу снизить давление будущих валютных платежей на бюджет, сообщает Reuters.

Указ не повлияет на около $70 млрд долгов в иностранной валюте, сделанных в соответствии с международным правом, которые в настоящее время являются предметом переговоров о реструктуризации с международными кредиторами.

Ранее правительство Аргентины заявило о намерениях реструктуризировать долг в иностранной валюте на сумму $83 млрд как по международному, так и по местному праву, поскольку хочет избежать суверенного дефолта, что угрожает потерей доступа к внешним рынкам.

Решение о замораживании платежей по долгам, сделанным по условиям местного законодательства, может помочь Аргентине расплатиться с кредиторами.

Однако из-за того, что долги были сделаны по местным законам, кредиторы должны будут обращаться в аргентинские суды.