Индексация зарплаты в апреле: что нужно знать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В апреле индексацию зарплаты проводить не будут.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Хмельницкой области.
“Индексация заработной платы производится в случае, когда величина индекса потребительских цен превысит порог индексации, который определен в размере 103 процента. Повышение заработной платы в связи с индексацией производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен, который привел к превышению установленного порога индексации”, – говорится в сообщении.
Как определяется порог индексации:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантинаВчера, 11:33 - 2077 23
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3953 22
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 6065 10
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 2395 4
Лимоны могут исчезнуть из украинских супермаркетов в середине апреля2 ч. назад - 678 3
Названа средняя зарплата работника НацбанкаВчера, 15:45 - 7126
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 6065 10
Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)Вчера, 09:47 - 4400
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3953 22
В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар землиВчера, 17:01 - 3575 2
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3333 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2545
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5594 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18798 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1285