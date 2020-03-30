Индексация зарплаты в апреле: что нужно знать

В апреле индексацию зарплаты проводить не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Хмельницкой области.

“Индексация заработной платы производится в случае, когда величина индекса потребительских цен превысит порог индексации, который определен в размере 103 процента. Повышение заработной платы в связи с индексацией производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен, который привел к превышению установленного порога индексации”, – говорится в сообщении.

Как определяется порог индексации:

индекс потребительских цен для определения порога индексации исчисляется путем умножения месячных индексов потребительских цен начиная с февраля 2020 года с месяца, следующего за месяцем повышения заработной платы работникам;

согласно данным Госкомстата индекс потребительских цен, который обнародован 12 марта 2020 г. по февраль 2020 г. составил 99,7%. В связи с тем, что индекс потребительских цен не превысил величину порога индексации 103 процента, оснований для проведения индексации заработной платы работникам предприятия в апреле 2020 года нет.

Справка Finance.ua:

Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть заработной платы, превышающая размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.

Согласно обновленному макропрогнозу Кабмина на 2020 год среднемесячная заработная плата работников брутто – 10,7 тыс. грн, а уровень безработицы составит 9,4%.

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. На 120 гривен больше, чем в январе.

Задолженность по выплате заработной платы за февраль выросла в 18 регионах. Больше всего выросли долги перед работниками Херсонской области – на 52,1%.

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