Испания хочет поскорее ввести безусловный базовый доход

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Правительство Испании работает над тем, чтобы как можно скорее ввести универсальный базовый доход как часть мер, направленных на противодействие влиянию пандемии коронавируса.
Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом объявила министр экономики страны Надия Кальвиньо.
Проект координирует министр социальной защиты Хосе Луис Эскрива. Он планирует как можно скорее ввести базовый доход “с основным акцентом на помощь семьям”, сказала министр.
Правительство Испании стремится сохранить безусловный базовый доход и по окончании эпидемии. Министр экономики надеется, что универсальный базовый доход останется “постоянным структурным инструментом”.
Пандемия подтолкнула правительство к чрезвычайному положению и общенациональному карантину, приведшему к падению экономических показателей.
Правительство Испании объявило о политике оказания помощи самозанятым работникам и компаниям – преимущественно малым и средним. Однако кабинет считает, что нужно больше мер.
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