Поправок к "антиколомойскому" законопроекту уже 16 тысяч, из них от "слуг" — 13 тысяч

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К так называемому “антиколомойскому” законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, “слуги народа” подали более 13 тысяч поправок.
Об этом сообщил в Facebook нардеп, первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
Абсолютный рекордсмен – нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правки.
Далее идет Виктор Бондарь из группы “За майбутнє” (1911 поправок), за ним снова представители президентской партии: Олег Дунда (1656 шт.), Дмитрий Черный (1781 шт.), Сергей Демченко (1463 шт.), Александр Дубинский (1199 шт.), Ольга Василевская-Смаглюк (1689 шт.).
Другие депутаты внесли значительно меньшее количество правок.
“Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правок”, – пишет Железняк.
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
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