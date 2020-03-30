Цены на нефть растут в надежде на сокращение добычи

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Цены на нефть во вторник, 7 апреля, растут из-за усиления надежд, что крупнейшие мировые производители договорятся о сокращении добычи, в то время как пандемия коронавируса давит на спрос, а аналитики предупреждают, что глобальная рецессия может оказаться серьезнее, чем ожидалось. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent выросла на 3% до 34,0 долларов за баррель, WTI – на 3,3% до 27,0 долларов за баррель.
Ведущие мировые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, скорее всего, договорятся сократить добычу на встрече 9 апреля, но только если к ним присоединятся США, сообщили источники Reuters.
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен.
Трамп сказал, что добыча нефти в США уже и без того упала.
“Я думаю, что это происходит автоматически, но пока никто не задал мне этот вопрос, так что посмотрим, что произойдет”, – сказал президент.
Однако угроза глубокой рецессии нависает над рынком из-за остановки значительной части экономической активности в результате пандемии, а также из-за того, что половина мирового населения столкнулась с теми или иными ограничениями.
“Производителям нефти нужно существенно и быстро сократить добычу, если они хотят предотвратить полное насыщение нефтяных рынков”, – сообщила Eurasia Group.
Мировой спрос на нефть упал на 30%, или около 30 млн баррелей в день, что совпало с шагами Саудовской Аравии и России по наводнению рынков дополнительными поставками после того, как соглашение о сокращении добычи сорвалось.
Цены на нефть снижались в понедельник, 6 апреля, после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу о сокращении добычи до четверга.
Между тем мировые фондовые рынки 6 апреля подскочили, чему способствовало замедление темпов смерти от коронавируса. Инвесторы были воодушевлены тем, что число смертей от вируса замедлилось в основных европейских странах, включая Францию и Италию.
В штате Нью-Йорк губернатор Эндрю Куомо заявил, что, несмотря на рост числа случаев заболевания и случаев смерти, ежедневное снижение числа новых госпитализаций и другие данные свидетельствует о возможном плато в кризисе.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1 627,46 пункта, или на 7,73%, до 22 679,99, S&P 500 прибавил 175,03 пункта, или на 7,03%, до 2663,68, а Nasdaq Composite прибавил 540,16 пункта, или на 7,33%, до 7 913,24.
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