Нацбанк констатирует стабильность на валютном рынке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Предложение валюты на межбанковском валютном рынке в понедельник в очередной раз было существенно выше, чем спрос.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
“Сегодня купили на межбанковском валютном рынке 186 млн долл. США. Предложение валюты со стороны бизнеса снова было существенно выше спроса. Поэтому мы имели возможность и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, не противодействуя рыночному тренду”, – говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что таким образом продолжили добрую традицию прошлой недели, когда выкупили в резервы четверть миллиарда долларов.
Как сообщалось, Национальный банк за 2019 год выкупил в резервы почти 8 млрд долларов, сглаживая колебания в сторону укрепления гривни. В 2020 году регулятор сглаживает колебания курса в другую сторону и для этого уже продал 1,4 млрд долларов. Крупнейшие интервенции по продаже валюты Национальным банком состоялись во второй декаде марта. В прошлом месяце чистая продажа валюты составила почти 2,2 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса2 ч. назад - 1124 18
На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)Вчера, 09:01 - 5069 12
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 4437 11
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреляВчера, 19:36 - 1380 7
Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в судеВчера, 22:38 - 1124 5
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 4437 11
Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)Вчера, 16:02 - 4182 4
Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)4 ч. назад - 3786
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияВчера, 12:03 - 3582 1
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3558
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Вчера, 11:44 - 2413 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2421
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5421 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18503 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1241