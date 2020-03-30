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Нацбанк констатирует стабильность на валютном рынке

Нацбанк констатирует стабильность на валютном рынке

Предложение валюты на межбанковском валютном рынке в понедельник в очередной раз было существенно выше, чем спрос.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

“Сегодня купили на межбанковском валютном рынке 186 млн долл. США. Предложение валюты со стороны бизнеса снова было существенно выше спроса. Поэтому мы имели возможность и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, не противодействуя рыночному тренду”, – говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что таким образом продолжили добрую традицию прошлой недели, когда выкупили в резервы четверть миллиарда долларов.

Как сообщалось, Национальный банк за 2019 год выкупил в резервы почти 8 млрд долларов, сглаживая колебания в сторону укрепления гривни. В 2020 году регулятор сглаживает колебания курса в другую сторону и для этого уже продал 1,4 млрд долларов. Крупнейшие интервенции по продаже валюты Национальным банком состоялись во второй декаде марта. В прошлом месяце чистая продажа валюты составила почти 2,2 млрд долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
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