Как правильно пользоваться электронными сервисами (видео)

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Как правильно пользоваться электронными сервисами.
Об этом сообщила Государственная Налоговая служба в FACEBOOK.
Видеоурок посвящен подаче отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса.
Пользователи смогут узнать, как создать и правильно заполнить в Электронном кабинете отчет, а также подписать и отправить его в контролирующий орган.
Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет, который предоставляет возможность:
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