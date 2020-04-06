Как правильно пользоваться электронными сервисами (видео)

Как правильно пользоваться электронными сервисами.

Об этом сообщила Государственная Налоговая служба в FACEBOOK.

Видеоурок посвящен подаче отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса.

Пользователи смогут узнать, как создать и правильно заполнить в Электронном кабинете отчет, а также подписать и отправить его в контролирующий орган.

Справка Finance.ua:

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет, который предоставляет возможность:

доступа к регистрационным данным и данным об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГНС из соответствующих реестров других государственных органов);

доступа к сформированным налоговым уведомлениям – решениям относительно сумм начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;

подачи декларации об имущественном состоянии и доходах;