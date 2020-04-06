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Как правильно пользоваться электронными сервисами (видео)

Как правильно пользоваться электронными сервисами (видео)

Как правильно пользоваться электронными сервисами.

Об этом сообщила Государственная Налоговая служба в FACEBOOK.

Видеоурок посвящен подаче отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса.

Пользователи смогут узнать, как создать и правильно заполнить в Электронном кабинете отчет, а также подписать и отправить его в контролирующий орган.

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Справка Finance.ua:

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет, который предоставляет возможность:

  • доступа к регистрационным данным и данным об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГНС из соответствующих реестров других государственных органов);
  • доступа к сформированным налоговым уведомлениям – решениям относительно сумм начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;
  • подачи декларации об имущественном состоянии и доходах;
  • получения сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.
По материалам Finance.UA
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