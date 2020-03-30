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Румыния продлит чрезвычайное положение на месяц

Румыния продлит чрезвычайное положение на месяц

Правительство Румынии продлит чрезвычайное положение, действие которого заканчивается на следующей неделе, еще на 30 дней.

Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил в понедельник президент страны Клаус Йоханнис.

“Нам нужно это сделать еще раз. Это необходимость. Люди должны понимать, что без этой меры вирус невозможно остановить”, – сказал Йоханнис.

По состоянию на понедельник Румыния зафиксировала 4057 подтвержденных случаев заражения и 157 случаев смерти.

Румыния ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 16 марта.

Правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.

Напомним, Польша, которая похожа на Украину в противодействии коронавируса, ждет пик эпидемии в мае-июне.

По материалам Економічна Правда
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