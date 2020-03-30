Румыния продлит чрезвычайное положение на месяц

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Правительство Румынии продлит чрезвычайное положение, действие которого заканчивается на следующей неделе, еще на 30 дней.
Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил в понедельник президент страны Клаус Йоханнис.
“Нам нужно это сделать еще раз. Это необходимость. Люди должны понимать, что без этой меры вирус невозможно остановить”, – сказал Йоханнис.
По состоянию на понедельник Румыния зафиксировала 4057 подтвержденных случаев заражения и 157 случаев смерти.
Румыния ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 16 марта.
Правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.
Напомним, Польша, которая похожа на Украину в противодействии коронавируса, ждет пик эпидемии в мае-июне.
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