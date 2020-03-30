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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 2,9-3,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,18 грн до 27,37 грн (-2,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,08/28,13 до 27,23/27,26 (-3,0%/-3,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,99/28,57 до 27,07/27,53 (-3,3%/-3,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,1% до 1,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

На рынке действуют одновременно несколько благоприятных для гривны факторов, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Во-первых, увеличили продажу валюты аграрии, пользуясь достаточно благоприятным курсом. Во-вторых, резко сократили спрос на валюту предприятия-экспортеры. Прежде всего, из-за снижения спроса населения на некритический потребительский импорт, дорогостоящую технику и т.д.

“Эти тенденции, вероятно, будут продолжаться и ближайшую неделю. На начавшейся неделе стоит ожидать снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках – около 26,3/26,7 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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