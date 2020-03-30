Акции на мировых биржах растут, а цены на нефть упали

В понедельник фондовый рынок отреагировал ростом акций на фоне сокращения смертности из-за коронавирусной пандемии, а цены на нефть упали после переноса встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили более чем на 4% на фоне сокращения числа смертей от коронавируса сообщает Reuters.

Так фьючерсы на Euro Stoxx 50 STXEc1 подорожали на 3,5%, фьючерсы на немецкий DAX FDXc1 и французский CAC FCEc1 – на 4,0% и 3,2% соответственно.

Фьючерсы на лондонский FTSE подорожали на 1,7%, а на Eurostoxx 50 – на 2,6%.

Финансовые рынки Азии также открыли неделю ростом акций. Так, базовый индекс Австралии вырос на 3,3%, японский Nikkei на 2,4% после медленного старта, южнокорейский KOSPI – на 2,1%, а гонконгский индекс Hang Seng – на 0,9%.

Это привело к тому, что индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии вырос почти на 1%, что стало его лучшим результатом за неделю. Китайские рынки закрыты на государственный праздник.

Фьючерсы на американские акции выросли на 3,2% в ходе азиатских торгов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в стране наблюдается «выравнивание» кризиса коронавируса.

При этом цены на нефть 6 апреля падают после того, как Саудовская Аравия и Россия перенесли переговоры о сокращении добычи с понедельника на четверг 9 апреля.

Цена нефти марки Brent упала на 1,9% до $33,45 за баррель, нефть WTI – на 3,5%, до $27,35 за баррель.