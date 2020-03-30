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Работникам скорой помощи втрое увеличат оклады

Работникам скорой помощи втрое увеличат оклады

Фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Telegram Минздрава.

“В списке специальностей есть, в частности, и все должности «экстренки» – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно”, – сказал Максим Степанов, добавив, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.

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Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Перечень должностей по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Доплаты будут производиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
  • Врачам Киева обеспечили муниципальные надбавки до конца года. Это предусмотрено внесенными Киевсоветом изменениями в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы в части финансирования текущего года.
По материалам Finance.UA
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