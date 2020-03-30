Работникам скорой помощи втрое увеличат оклады

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Фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Telegram Минздрава.
“В списке специальностей есть, в частности, и все должности «экстренки» – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно”, – сказал Максим Степанов, добавив, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.
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Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Перечень должностей по ссылке.
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