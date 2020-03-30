Аналитики прогнозируют подорожание импортного алкоголя, фруктов и овощей

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Цены на импортные продукты в ближайшее время могут вырасти. Из-за девальвации гривни, произошедшей на фоне эпидемии коронавируса в мире и Украине. Об этом сообщает пресс-служба “Украинского клуба аграрного бизнеса” (УКАБ).
“В результате девальвации отечественной валюты цены на импортную агропродукцию в ближайшее время, вероятно, могут вырасти и потерять конкурентоспособность на украинском рынке”, – говорится в сообщении.
По данным УКАБ, полностью зависит от импорта наличие на внутреннем рынке цитрусовых и бананов – этой продукции в прошлом году Украина закупила 358 тысяч тонн и 281 тысяч тонн соответственно.
Кроме того, 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке импортного происхождения – в 2019 году в страну завезли 285 тысяч тонн этой продукции. По итогам прошлого года Украина закупила за рубежом 83% заменителей табака (60,6 тысячи тонн), 79% табачного сырья (45 тысяч тонн), 80% спирта этилового (66 тысяч тонн), 39% вина (58 тысяч тонн), 27% шоколада (33,6 тысячи тонн).
Также на рынке Украины импортное происхождение имеют 83% семян подсолнечника и 2% кормов для животных.
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