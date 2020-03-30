Электронный реестр больничных уже готов к тестовому запуску

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Фонд социального страхования Украины совместно с Пенсионным фондом Украины выполнили все необходимые действия по запуску Электронного реестра листков нетрудоспособности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, утвержден Протокол об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом Украины и Фондом социального страхования Украины по ведению Электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставлению информации из него. Также осуществлен тестовый обмен информацией относительно электронных листков нетрудоспособности, а Пенсионный фонд уже создал электронные кабинеты учреждений здравоохранения (врачей), страхователей (работодателей) и застрахованных лиц.
Как это будет работать:
Процесс оформления е-больничного:
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