Электронный реестр больничных уже готов к тестовому запуску

Фонд социального страхования Украины совместно с Пенсионным фондом Украины выполнили все необходимые действия по запуску Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, утвержден Протокол об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом Украины и Фондом социального страхования Украины по ведению Электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставлению информации из него. Также осуществлен тестовый обмен информацией относительно электронных листков нетрудоспособности, а Пенсионный фонд уже создал электронные кабинеты учреждений здравоохранения (врачей), страхователей (работодателей) и застрахованных лиц.

Как это будет работать:

реестр состоит из записей о временной нетрудоспособности, которые создаются автоматически программными средствами на основании полученной информации;

каждая запись включает сведения о временно нетрудоспособной личности, уникальный номер случая нетрудоспособности, номер, дату (время) регистрации медицинского заключения в электронной системе охраны здоровья, причину и период нетрудоспособности, назначенный режим лечения, сведения о враче, учреждении здравоохранения и др.;

больничный листок регистрируется на основании созданного врачом через веб-интерфейс медицинского заключения, удостоверяющего временную нетрудоспособность. Каждый листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер, который формируется и присваивается автоматически;

работодатель через электронный кабинет может получить информацию о временной утрате трудоспособности своих работников. На основании указанных данных страхователем (работодателем) в Фонд социального страхования подается заявление-расчет, по которому ФССУ осуществляет выплаты материального обеспечения (оплата по больничным листам, пособия по беременности и родам).

Справка Finance.ua:

Процесс оформления е-больничного:

врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе;