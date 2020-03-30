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Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей (фото)

Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей (фото)

Технология HUD, переносящая данные с приборной панели автомобиля на лобовое стекло, используется производителями не первый год — но, как правило, такой опцией оснащаются лишь дорогие модели.

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin более доступное решение, совместимое даже с бюджетным транспортом.

Устройство под названием Carrobot Smart Head-Up Display позволяет проецировать на лобовое стекло автомобиля показания спидометра, указатели системы навигации и другие важные для водителя данные. По заявлению Xiaomi, фирменная технология обеспечивает высокую чёткость картинки в любых условиях освещения.


Фото: gizmochina.com

Встроенный голосовой ассистент способен по запросу пользователя составить маршрут до заданной точки, а также подсказать расположение ближайших кафе и других заведений. После установки мобильного приложения Mijia на смартфон устройство использует возможности облачного сервиса для получения своевременной информации о дорожном трафике.


Фото: gizmochina.com

По материалам 4PDA
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