Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей (фото)

Технология HUD, переносящая данные с приборной панели автомобиля на лобовое стекло, используется производителями не первый год — но, как правило, такой опцией оснащаются лишь дорогие модели.

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin более доступное решение, совместимое даже с бюджетным транспортом.

Устройство под названием Carrobot Smart Head-Up Display позволяет проецировать на лобовое стекло автомобиля показания спидометра, указатели системы навигации и другие важные для водителя данные. По заявлению Xiaomi, фирменная технология обеспечивает высокую чёткость картинки в любых условиях освещения.



Фото: gizmochina.com

Встроенный голосовой ассистент способен по запросу пользователя составить маршрут до заданной точки, а также подсказать расположение ближайших кафе и других заведений. После установки мобильного приложения Mijia на смартфон устройство использует возможности облачного сервиса для получения своевременной информации о дорожном трафике.



Фото: gizmochina.com