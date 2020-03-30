Audi отказалась от электрокаров

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Автопроизводитель Audi не будет выпускать полностью электрическую версию флагманских седанов, а собирается производить экологически чистые внедорожники.
Речь идет о следующем поколении модели A8, которая не получит полностью электрической установки.
Притом, для того чтобы авто минимизировало уровень вредных выбросов, компания намерена создать гибридную версию седана.
“Вместо этого мы увеличим запас хода нашего гибрида до 47 км”, – заявил руководитель отдела разработки Audi Ганс-Йоахим Ротенпилер.
Благодаря тому, что Audi отказалась от электрической версии A8, компания оказалась в спорном положении с ее немецкими конкурентами: BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class. Обе модели получат экологически чистые версии с изменением поколения.
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