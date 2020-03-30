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Правительство запретило отключать электроэнергию водоканалам и шахтам на период карантина

Правительство запретило отключать электроэнергию водоканалам и шахтам на период карантина

Кабинет Министров Украины запретил поставщикам электроэнергии отключать от нее водоканалы и угольные шахты.

Соответствующий запрет содержится в правительственном постановлении №255.

«Поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии (запретить) производить отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности угледобывающих предприятий», — говорится в постановлении правительства.

Кроме этого, правительство запретило отключать от газоснабжения теплокоммунэнерго, а также теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

По материалам hromadske.tv
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