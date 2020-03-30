Чурий прокомментировал работу банков и банкоматов в Украине

В НБУ отметили позитивные сдвиги на финансовом рынке Украины. Регулятор указывает, что принятые парламентом законы относительно банков и поддержка МВФ положительно повлияли на экономическую ситуацию. Надежды на программу с МВФ привели также к укреплению национальной валюты.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Нацбанка – Олег Чурий.

По его словам, сейчас 75% отделений банков и 95% банкоматов работают в полноценном режиме. В то же время в НБУ пока рекомендуют выполнять все транзакции онлайн.

Олег Чурий также отметил, что срок действия кредитных карт можно продлить онлайн. Людям не нужно идти в банк, для того чтобы переоформить их. По его словам, банки активно работают над усовершенствованием своих онлайн-приложений.

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На вопрос, возможно ли сейчас банкротство какого-то из банков, Чурий отметил, что сейчас банковская система находится в самом лучшем состоянии за годы независимости. Она хорошо капитализирована. Поэтому ожидать банкротства того или иного банка не стоит.

Также в НБУ заверили, что сейчас нет каких-либо оснований для резкого ускорения темпа роста цен.

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